Esclusiva: Rugani, non solo Arsenal. È asta. Oggi Mendes…

Sono ore frenetiche in Inghilterra a tre giorni dalla fine del mercato della Premier. Jorge Mendes è a Londra per chiudere lo scambio Cancelo-Danilo tra Juve e City, ormai in dirittura. Vi abbiamo parlato dell’irruzione dell’Arsenal su Daniele Rugani, ma per il centrale bianconero si sta scatenando un’asta: sulle sue tracce ci sono anche il Wolverhampton (società molto vicina a Mendes) e il Manchester United, che ha fatto un forte sondaggio per Rugani nonostante il grande investimento per Maguire. Il tutto perché il recente infortunio di Bailly potrebbe costringere i Red Devils a tornare sul mercato e acquistare un altro difensore. Presto attese novità anche sul fronte Dybala e Lukaku, con l’Inter pronta a scattare per il belga in caso di definitivo naufragio.

Foto: sito ufficiale Juventus