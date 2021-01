Esclusiva: Rugani-NKoulou, si lavora per uno scambio. E il Parma sullo sfondo

Daniele Rugani adesso può davvero lasciare il Rennes. Ci sono state incomprensioni negli ultimi giorni, il difensore di proprietà della Juve (che avrebbe voluto restare in Francia fino alla conclusione della stagione) adesso potrebbe tornare in Serie A. C’è poco tempo ma si sta lavorando per uno scambio con Nkoulou che ha il contratto in scadenza. Sullo sfondo c’è il Parma che aveva già cercato Rugani qualche settimana fa ma non c’erano le condizioni e che intanto ha perfezionato l’operazione Bani con il Genoa.