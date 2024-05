Esclusiva: Rugani-Juve, manca solo la firma per il rinnovo. Ma intanto il Napoli si informa

Già dalla scorsa estate vi stiamo raccontando che Daniele Rugani e la Juve stanno parlando in modo fitto per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno fino al 2026 con probabile opzione fine al 2027. Sono state concordate le cifre, manca la firma e c’è soddisfazione reciproca. Ma la firma è un passaggio importante, da fare, alla luce della rivoluzione che ci sarà in casa Juve, a partire dall’allenatore. Nel frattempo, altri club hanno fatto sondaggi su Rugani, compreso il Napoli che dovrà ingaggiare almeno un paio di difensori centrali. E che offrirebbe un contratto triennale, aspettando però l’ultima decisione del ragazzo e della Juve.

Foto: Instagram Rugani