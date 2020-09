Esclusiva: Rugani, interesse concreto del Newcastle. La situazione

Daniele Rugani può lasciare davvero la Juventus in questa sessione di mercato. Dopo il Valencia, che propone un prestito secco, ma la soluzione non piace alla Juve, si è materializzato anche il Newcastle, che ha manifestato un interesse concreto. Tra poco gli inglesi giocheranno in Carabao Cup e tra stasera e domani potrebbero presentare una proposta in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Valencia resta in corsa, ma devono cambiare le condizioni. Per Rugani ci sono stati sondaggi anche di Rennes (che aveva inseguito invano Godin) e West Ham.

Foto: Instagram personale