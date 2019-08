Esclusiva: Rugani, in agenda incontro Juve-Roma. E per Higuain…

Daniele Rugani lascerà presto la Juve, una scelta fatta. Maurizio Sarri gli ha già comunicato che non rientra nei piani, avendo la Juve cinque centrali difensivi. Una decisione anche della società che aveva già deciso di cedere Rugani all’Arsenal, ma la trattativa non ha avuto un buon esito. Come già raccontato, ci sarà un incontro tra Roma e Juve. Si parlerà della formula, possibile prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo dopo un certo numero di presenze. Ci sono le basi per chiudere, ma intanto la Roma tiene Lovren come soluzione alternativa. Nel corso del summit si parlerà anche di Gonzalo Higuain, chiodo fisso giallorosso da diverse settimane. E si cercherà di capire quali siano le basi per convincere il Pipita, il tutto chiaramente legato alla necessità bianconera di prendere un altro attaccante.

Foto: Twitter Juventus