Esclusiva: Rugani-Chelsea, i dialoghi continuano. La possibile offerta

Abbiamo già spiegato ieri. La Juve non intende mettere Rugani sul mercato, ma non lo considera incedibile. A maggior ragione se fosse il diretto interessato a chiedere di andar via perché non al centro del progetto di Allegri. Il Chelsea sta lavorando sottotraccia con Ramadani, sbloccherà presto la vicenda Sarri, e ha intenzione di arrivare ai 30 milioni chiesti dalla Juve, magari aggiungendo dei bonus come vorrebbe il club bianconero. A Rugani potrebbe essere proposto un pluriennale da 3,5 milioni a stagione. Come già raccontato, l’altro grande obiettivo per la difesa del Chelsea è Manolas: il difensore della Roma ha una clausola da 38 milioni e i Blues possono decidere di pagarla. Situazioni da seguire, intanto Rugani non più blindatissimo.

Foto: sito ufficiale Juventus