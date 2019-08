Esclusiva: Rugani-Arsenal, l’agente resta a Londra. Ora per chiudere serve…

Daniele Rugani e l’Arsenal: l’incontro è andato bene, c’è l’accordo sull’ingaggio da oltre 4 milioni a stagione, il suo agente Davide Torchia si fermerà a Londra anche domani. In questo momento il Wolverhampton è dietro, il sondaggio del Manchester United non ha avuto seguito malgrado l’infortunio di Bailly, e l’Arsenal cerca un difensore dopo la cessione di Koscielny al Bordeaux. Ora per chiudere con i Gunners servono due condizioni strettamente collegate: che la Juve accetti, come è possibile, un prestito magari oneroso con riscatto garantito, ma che contemporaneamente anche Rugani dica sì alla condizione del prestito senza correre alcun rischio che la prossima estate il tutto possa essere messo in discussione. Queste sono le condizioni essenziali per chiudere, non basta l’accordo sull’ingaggio, anche se il centrale toscano ha ormai intuito di non essere considerato una priorità da parte della Juve.

Foto: Twitter ufficiale Juve