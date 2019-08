Esclusiva: Rugani-Arsenal al fotofinish. La strategia. E su Mandzukic…

Paulo Dybala è sempre lì, alla Juve, dopo aver detto no a tutto e a tutti (ci sarà un altro tentativo inglese prima del gong finale?). L’argentino nelle ultime ore è parso irremovibile. Per Daniele Rugani all’Arsenal ci sono ancora margini, al fotofinish. Non c’è più il tempo materiale per un nuovo viaggio a Londra, si cercherà di fare tutto nelle prossime ore a Milano in un summit con la Juve prima dell’ora di pranzo. Operazione telematica, come quella per Lukaku all’Inter, è l’unica strada possibile. Rugani ha detto sì all’Arsenal, sa che la Juve ha deciso di cederlo, l’accordo è per un prestito biennale che diventi acquisto definitivo, passaggio fondamentale per chiudere la trattativa. Corsa contro il tempo, ma pista ancora aperta. Da verificare fino all’ultimo il futuro di Mario Mandzukic che ha già un accordo con il Manchester United: cosa deciderà la Juve dopo il recente naufragio delle trattative con i Red Devils e dopo che Lukaku è andato all’Inter?

Foto: Juventus Twitter