Esclusiva: Rugani al Chelsea, ecco come. E su Manolas…

Daniele Rugani al Chelsea. Si procede, eccome se si procede. Aspettando che Sarri diventi ufficialmente del Chelsea, i discorsi con la Juve per il difensore vanno avanti in modo spedito. La base per il cartellino è superiore ai 30 milioni e si avvicina ai 35. Si sta lavorando sui bonus da garantire alla Juve e relativi ai vari obiettivi del Chelsea in Premier. Per Rugani pronto un quinquennale da 3,5 milioni a stagione. E Manolas resta un altro obiettivo, con clausola di 38 milioni da pagare. Ma per il momento, precedenza a Rugani.

Foto: sito ufficiale Juventus