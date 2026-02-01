Esclusiva: Rugani, accordo tra Fiorentina e Juventus. Il difensore verso il sì

01/02/2026 | 17:47:59

Daniele Rugani alla Fiorentina: ci siamo. Dopo le indiscrezioni svelate nella serata di ieri, poco fa sono stati raggiunti tutti gli accordi tra il club viola e la Juventus. Operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della Fiorentina. Il difensore centrale si è concesso una breve riflessione, ma è orientato ad accettare il trasferimento. Il suo contratto con la Juve scadrà nel 2028.

Foto: Instagram Rugani