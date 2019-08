La Reggina ha raggiunto negli ultimi minuti un accordo biennale con il terzino Matteo Rubin, classe 1987, svincolato dopo l’esperienza a Foggia. Aggiornamento su Zambelli: la Reggina è pronta a chiudere, ma le titubanze del terzino (probabilmente tentato dalla Feralpisalò) non hanno convinto il club calabrese. In lista c’è Laverone dell’Ascoli, ma esiste il nodo ingaggio. Intanto, è in arrivo Rubin.