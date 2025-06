Esclusiva: Ruben van Bommel piace molto anche alla Lazio. Tempistica decisiva

20/06/2025 | 23:07:54

Un figlio d’arte forte che può giocare su entrambe le fasce offensive. Stiamo parlando di Ruben van Bommel, classe 2004 di proprietà dell’AZ Alkmaar. Il Bologna ci ha provato e ci sta provando, ma per ora non riesce ad affondare. Il profilo piace molto anche alla Lazio che lo ha seguito molto nelle ultime settimane, ma che almeno fino alla fine di giugno non potrà muoversi sul mercato. La valutazione è di 15-17 milioni, ci sono diversi club (non solo italiani) su van Bommel junior e bisognerà capire se tra 10 giorni ci saranno ancora i margini. La Lazio deve fare uscite per muoversi sul mercato in entrata, Tchaouna è un’opzione (in caso di offerte serie probabilmente anche Isaksen), ma – come già spiegato – per il momento ha bloccato qualsiasi movimento.

Foto: Instagram Van Bommel