Esclusiva: Rossettini e Lapadula al Lecce ai dettagli

Siamo ai dettagli per il trasferimento del difensore Rossettini e dell’attaccante Lapadula al Lecce. Due nomi che avevamo attribuito ai pugliesi in tempi non sospetti quando mai erano stati accostati. Rossettini, in scadenza con il Genoa allungherà fino al 2021. Lapadula arriverà in prestito con diritto di riscatto e varie opzioni sul contratto. Tutto questo mentre il Lecce continua a essere in attesa per Burak Yilmaz e non molla Farias.