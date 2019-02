Esclusiva: Romero-Genoa, adeguamento e prolungamento fino al 2023. In attesa della Juve…

Adeguamento e prolungamento. Cristian Romero ha prolungato il suo impegno con il Genoa fino al 2023, guadagnerà circa 700 mila euro a stagione. Un passaggio obbligato dopo i recenti accordi tra il club di Preziosi e la Juve: il difensore sarà bianconero a partire dal luglio 2020, a meno che non si decida di anticipare alla prossima estate, ci sarà tempo e modo per parlarne. E lo stesso Romero ora non disdegnerebbe un’altra stagione in rossoblù. Intanto, il prolungamento e il meritato adeguamento.

Foto: Twitter ufficiale Genoa