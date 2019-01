Esclusiva: Romero a gennaio per giugno. La Juve avanza

Cristian Romero ha stupito tutti. Arrivato in punta di piedi la scorsa estate, il difensore classe 1998 è stato sul punto di essere parcheggiato dal Genoa in prestito. Poi l’opportuna retromarcia e l’esplosione: da quando ha conquistato una maglia da titolare, Romero non è più uscito diventando un elemento intoccabile. Acquistato per un paio di milioni, adesso Preziosi chiede almeno 20. E la Juve più di altri club si è mossa per bloccarlo già a gennaio, lo lascerebbe al Genoa fino a giungo. Tutto questo a prescindere dall’operazione Sturaro, in realtà Romero ha impressionato i grandi club, Inter compresa. Ma ora la Juve vuole giocare d’anticipo, nell’ambito di una politica che prevede l’acquisizione dei giovani più importanti in circolazione, un discorso che coinvolge Trincao.

Foto: mundod.lavoz.com.ar