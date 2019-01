Esclusiva: Romero, accordo totale Juve-Genoa già per giugno! Su Kouame e Audero…

C’è l’accordo totale tra Juventus e Genoa per l’acquisizione di Cristian Romero da parte del club bianconero, una trattativa che vi abbiamo svelato in esclusiva e che vi stiamo raccontando fino alla definizione. La valutazione del difensore, come già riferito, è di 20 milioni con l’aggiunta di bonus. Inizialmente era stata prevista un’operazione alla Caldara, cioè con Romero che sarebbe rimasto al Genoa in prestito per 18 mesi. La novità è rappresentata dal fatto che ora l’orientamento di massima è cambiato: già a luglio, se non ci saranno sorprese o contrordini, il centrale argentino potrà mettersi a disposizione di Allegri. Alla Juve continua a piacere Kouame, apprezzato anche dal Napoli che però sin qui non ha approfondito. Per quanto riguarda Audero, con la Samp è stato raggiunto l’accordo per l’obbligo di riscatto da 20 milioni di euro (prima era previsto un semplice diritto di riscatto con controriscatto a favore della Juve). La società bianconera, però, siccome crede molto nel portiere, si è riservata la prelazione, ossia il diritto di pareggiare l’eventuale offerta che in futuro la Samp riceverà per Audero da parte di un altro club (ad esempio da 25-30 milioni): in buona sostanza la Juve su Audero avrà sempre l’ultima parola.