Esclusiva: Romagnoli, l’offerta dell’Al-Sadd alla Lazio

20/01/2026 | 19:53:16

Alessio Romagnoli può lasciare la Lazio a gennaio (e non a giugno), confermando la nostra esclusiva di diversi giorni fa. Adesso dipende soltanto dal club biancoceleste, considerato che non ci sono margini per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Possiamo anche svelare l’offerta che Al-Sadd, con il gradimento di Mancini, ha intenzione di presentare: 8 milioni più un altro milione di bonus, totale 9. A Romagnoli è stato già offerto un contratto pluriennale da 6 milioni a stagione più bonus. Palla alla Lazio.

Foto: X Lazio