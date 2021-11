Esclusiva: Romagnoli, la Juve ha sondato. Ma il Milan fissa un incontro

Alessio Romagnoli ha il contratto in scadenza con il Milan e un ingaggio importante da 5 milioni netti più bonus. Lo aveva sottoscritto con il suo vecchio procuratori Berti, mentre adesso a gestire la sua posizione è Mino Raiola. Premessa: la Juve ci ha provato, sarebbe meglio dire che ha sondato, ma fin qui senza approfondire. E non è detto che accada nelle prossime settimane. Per molti il prolungamento con i rossoneri è complicato, invece la volontà di Romagnoli sarebbe quella di restare al Milan, con convinzione. La novità consiste nel fatto che nei prossimi giorni, probabilmente entro venerdì, ci sarà un incontro tra Raiola e il club rossonero per un primo contatto che possa portare a un accordo. L’ingaggio è alto, ma la volontà del difensore centrale c’è. Il Milan sta lavorando su rinnovo e adeguamento di chi ha un impegno in scadenza nel 2024 (Theo Hernandez in testa) avvicinandosi ai 4 milioni di ingaggio a stagione più bonus rispetto al milione e mezzo che attualmente guadagna l’esterno francese. Il discorso vale per Bennacer e Leao, ma la novità è che ora si può entrare nel vivo per Romagnoli con un incontro in agenda per provare, come minimo, ad avvicinarsi alle intese definitive.

FOTO: Sito Milan