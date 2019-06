Esclusiva: Roma, quasi tre ore di vertice per Veretout (che arriva stasera in Italia!). Il Milan…

Quasi tre ore di vertice (il vertice che vi avevamo preannunciato) a Roma per Jordan Veretout: dalle 13,30 alle 16,15. Summit tra Mario Giuffredi, l’amministratore delegato giallorosso Fienga e il direttore sportivo in pectore Petrachi. Presente, passaggio fondamentale, anche il neo allenatore giallorosso Fonseca. Dalle 13,30 alle 16,15: la Roma ha ribadito l’offerta quinquennale, con un bonus importante in caso di qualificazione Champions. Pronta ad andare dalla Fiorentina per chiudere, ma soltanto quando Veretout scioglierà tutte le riserve. La novità è che in tarda serata il francese arriverà in Italia, dove gli sottoporranno sia l’offerta della Roma che quella – importante – del Milan. La palla a lui, verranno valutati tutti gli aspetti. Proprio per questo motivo, in funzione dell’arrivo del francese in Italia, il summit con i rossoneri – previsto per oggi – è stato rinviato. La Fiorentina vuole soltanto cash, non accetterebbe – almeno per ora- Cutrone nell’operazione. E dalla Roma prenderebbe soltanto Karsdorp in prestito. Il Napoli? Potrebbe rientrare nel giro soltanto se si dilatassero i tempi, visto che deve piazzare Diawara. Ora è una corsa tra Roma e Milan, aspettando la decisione di Veretout.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina