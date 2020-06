Esclusiva: Roma, preso il baby Podgoreanu (al Maccabi un indennizzo). E Smalling…

La Roma ha chiuso un’interessante operazione in prospettiva. Si tratta di Suf Podgoreanu, attaccante classe 2002 israeliano in scadenza con il Maccabi Haifa, fisico impressionante (quasi 195 centimetri di altezza) e che era stato seguito con attenzione e interesse dagli scout giallorossi negli ultimi mesi. Fondamentalmente punta centrale, la Roma ha trovato tutti gli accordi con l’entourage di Podgoreanu e pagherà un indennizzo sotto i 100mila euro al Maccabi secondo quelle che sono le regole israeliane. Intanto, come già raccontato, ci sono speranze in crescita per la conferma di Chris Smalling: la Roma chiederà il rinnovo del prestito al Manchester United, oppure una cifra congrua per arrivare all’intesa. Smalling vuole restare in giallorosso e il club spera di poterlo accontentare.

Foto: Twitter Roma