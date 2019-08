Esclusiva: Roma, dall’incontro per Rugani a Lovren (che aspetta)

Incontro a Roma, non a Trigoria, tra Paratici e Petrachi, alla presenza dell’agente Davide Torchia. L’intenzione è quella di chiudere, non nelle prossime ore ma entro il fine settimana. Entro domani ci sarà un vertice con Rugani per mettere a posto ingaggio e commissioni. La Juve insiste per la formula in prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto a 25. La Roma proverà a strappare il diritto di riscatto, nel frattempo Lovren continua a proporsi, è un nome che vi avevamo fatto in tempi non sospetti. La Roma ha appurato che il problema pubalgia è alle spalle. E Lovren è fuori dai giochi a Liverpool, al punto da non essere stato convocato dai Reds per la Supercoppa europea contro il Chelsea, ufficialmente per influenza come svelato da Klopp in conferenza.

Foto: Twitter ufficiale Juventus