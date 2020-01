Esclusiva: Roma, contatti per Januzaj. E apertura Real Sociedad

Contatti proficui, dopo pranzo, tra la Roma e i rappresentanti di Adnan Januzaj, l’esterno offensivo belga classe ‘95 in uscita dalla Real Sociedad. Un profilo che piace non poco a Fonseca, la Roma ha necessità di prendere al più presto un attaccante con quelle caratteristiche dopo il naufragio dell’operazione Politano. In lista resta Shaqiri che ha un ingaggio alto e che il Liverpool, almeno in queste ore, non vuole cedere. Mentre Suso aspetta di capire se dalla Liga ci saranno proposte allettanti (soprattutto per il Milan). Per Januzaj c’è l’apertura della Real Sociedad anche al prestito oneroso con diritto di riscatto. La valutazione è di circa 15 milioni.

Foto: Soccer