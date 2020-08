Esclusiva: Roma, contatti con la Dinamo Kiev per il terzino Kedziora

La Roma cerca un terzino destro, piace il profilo di Tomasz Kedziora, polacco classe 1994 in forza alla Dinamo Kiev. I contatti sono stati avviati stamattina, Kedziora ha un contratto che scade nel 2021 e una buona qualità. Nel suo passato il Lech Poznan, nel suo futuro potrebbe essere un’altra esperienza, per il momento segnaliamo i proficui contatti. La Roma cerca un terzino, considerato che Florenzi andrà via (piace sempre all’Atalanta).

Foto: maglia Roma sito