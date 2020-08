Esclusiva: Rodriguez-Torino, tra poco nuovo vertice con il Milan

Ricardo Rodriguez ha scelto il Torino, questa può essere un’altra giornata importante. Verso le 12,30 è stato fissato un nuovo vertice nella sede del club rossonero. Ora dipende soltanto dal Milan che perderà il terzino svizzero a parametro zero (siamo entrati nell’ultimo anno di contratto) visto che non ci sono margini per un rinnovo. Il Milan per ora chiede di più rispetto ai 2 milioni più bonus che ha offerto il Torino. I granata sono disposti ad arrivare a 2,5 milioni, ma il Milan chiede ancora di più. Rodriguez ha scelto, vedremo quale saranno gli sviluppi tra poco.

Foto: Sito Ufficiale Milan