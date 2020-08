E’ il giorno di Ricardo Rodriguez al Torino. Tra poco, come preannunciato, ci sarà un nuovo incontro con il Milan, l’obiettivo è quello di chiudere. Rodriguez ha un contratto in scadenza e ha scelto il Toro. Adesso mancano gli ultimi dettagli, la fiducia è in crescita già da ieri, operazione oltre i due milioni ma non superiore ai tre.

Foto: Milan twitter