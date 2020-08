Esclusiva: Rodriguez al Toro in 24 ore! Domani nuovo incontro e ci sarà Paolo Maldini

Ricardo Rodriguez al Torino, incontro positivo oggi e strada spianata. Ma soprattutto nuovo incontro domani, alla presenza di Paolo Maldini che rientrerà nelle prossime ore a Milano, ora davvero si può chiudere nel giro di 24 ore. Al vertice di oggi hanno partecipato Massara, Vagnati e Di Domenico (l’agente del terzino svizzero). Il Toro ha aumentato l’offerta da due milioni a poco meno di tre, una chiave essenziale per andare incontro alle richieste del Milan. L’aspetto fondamentale è che Rodriguez vuole solo il Toro, è in scadenza di contratto e non intende prendere in considerazione altre proposte. La novità è che il vertice di domani, con Maldini coinvolto, può essere quello della totale quadratura. Fiducia che cresce sempre più.

