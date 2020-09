Esclusiva: Rivière-Crotone, ora si può chiudere

Un attaccante per il Crotone. Dopo l’arrivo imminente del centrocampista centrale Cigarini (contratto biennale) sta andando avanti la trattativa per lo svincolato Emmanuel Riviere, reduce da un’ottima stagione a Cosenza. Nelle ultime ore le parti si sono avvicinate, ora la definizione dell’affare è possibile, malgrado le offerte arrivate a Riviere sia dall’estero che dalla Serie B. Il Crotone è sempre su Reca per la fascia sinistra, ma deve prima aspettare che l’Atalanta chiuda altre operazioni.

Foto: sito Cosenza