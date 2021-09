Esclusiva: risoluzione vicina tra la Reggina e il dg Mangiarano. La situazione

Giuseppe Mangiarano non sarà più il direttore generale della Reggina. Proprio in queste ore sta per essere trovato l’accordo per la risoluzione del contratto in scadenza a giugno. Salta dunque un altro dg, la vicenda del terreno di gioco del “Granillo” uno dei motivi dell’addio. Il club amaranto è reduce da un mercato molto brillante, ha ambizioni ma deve chiarire molte cose, a partire dal ruolo del general manager De Lillo molto vicino al presidente Gallo.

Per la sostituzione di Mangiarano si è proposto Valentino Angeloni che, però, ha fatto soltanto scouting (è sotto contratto con la Fiorentina). Mentre qualcuno ha indicato Vincenzo Todaro, attualmente alla Juve Stabia. La cosa migliore sarebbe quello di spendere qualche riflessione in più dopo i troppi direttori generali che nell’ultimo periodo si sono succeduti senza profitto in casa Reggina.

Foto: Logo Reggina