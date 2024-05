Esclusiva: rinnovo Rugani-Juve, vertice finito e accordo. I dettagli

Nel pomeriggio a Bologna si è svolto un vertice per il rinnovo di Daniele Rugani in scadenza di contratto con la Juve. Un’operazione che vi avevamo anticipato già lo scorso 10 agosto ci sono gli accordi. Contratto biennale, ma è come se fosse un triennale perché il prolungamento per un’altra stagione scatta dopo un minimo di presenze. La firma arriverà entro il weekend, da venerdì in poi perché la prossima settimana il difensore centrale classe 1994 convolerà a nozze con la sua compagna Michela Persico. Rugani guadagnerà da 2,1 milioni a salire più bonus, nel contratto c’è anche una clausola che gli consentirebbe di liberarsi se per qualche motivo non fosse nei piani del nuovo allenatore (Thiago Motta). Il Napoli, come già raccontato, ha cercato Rugani che, però, sta bene alla Juve e ha deciso di mantenere quanto concordato alla fine dell’ultimo mercato estivo.

Foto: Twitter Rugani