Esclusiva: rinnovo Rugani-Juve, domani incontro a Bologna. La situazione

Occhio al futuro di Daniele Rugani. Confermiamo quanto svelato nella giornata di martedì: il Napoli ha fatto un sondaggio approfondito, offrendo un contratto triennale con base di circa 2,5 milioni a stagione più bonus. Il Napoli ha bisogno di prendere almeno due, se non tre, difensori centrali considerando che Ostigard non è intoccabile e che Natan ha deluso. La Juve aveva raggiunto un accordo di massima fin dalla scorsa estate, come più volte raccontato. E domani ci sarà un incontro tra il club e l’agente Torchia per arrivare a una soluzione. La Juve potrebbe chiedere di procedere al rinnovo, ma di valutare poi eventuali proposte, bisogna vedere se il difensore centrale sarà d’accordo. Ci sono due variabili da tenere in considerazione: a) il fatto che Allegri, da sempre un estimatore di Rugani, non è più l’allenatore della Juve; b) le valutazioni che dovranno essere fatte con Thiago Motta sulla composizione del nuovo organico. Traduzione: bisogna aspettare, ma di sicuro Rugani è a un bivio.

Foto: Instagram Rugani