Esclusiva: rinnovo Gatti-Juve, per ora nessun appuntamento

Federico Gatti ha un contratto con la Juventus in scadenza nel 2028, ovviamente resterà nell’attuale club fino alla conclusione di questa stagione, ma sul futuro non ci sono certezze. Rispetto ad alcune insistenti voci su summit in programma per prolungare di un altro anno e adeguare il contratto, non ci sono conferme. Anzi, per ora non ci sono appuntamenti fissati e non è detto che ce ne siano, partendo dal presupposto che non si tratta di un impegno in scadenza tra 12 o 18 mesi. Avevano addirittura parlato di un summit dopo la sfida Champions contro il Manchester City, ma nulla di tutto questo. Si potrebbe restare così fino alla conclusione della stagione per poi decidere come comportarsi in vista della prossima stagione.

Foto: Instagram Juventus