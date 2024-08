Esclusiva: rinnovo Bremer, la nuova clausola e quando scatta

Gleison Bremer ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2029, avrà un ritocco rispetto a 5 milioni netti che ha guadagnato fin qui. Ma soprattutto la clausola sarà valida dal 2025, 10 milioni in più rispetto a quella precedente (che era di 60 milioni) per un totale di 70 milioni. La volontà del calciatore ha fatto la differenza, nel senso che Bremer mai ha messo in discussione la sua presenza all’interno del nuovo ciclo di Thiago Motta.

Foto: Instagram Bremer