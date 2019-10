Esclusiva: Rieti, scelto Caneo per la panchina

Bruno Caneo è destinato a diventare il nuovo allenatore del Rieti. Contatti proficui pochi minuti fa, scelta ormai fatta, mentre la squadra ha raggiunto la Sicilia in pullman per la gara di domani contro la Sicula Leonzio. Il Rieti aveva pensato prima a Giordano, poi a Bucaro e De Angelis, ma negli ultimi minuti ha praticamente raggiunto tutti gli accordi con il 62nne, ex vice di Gasperini e reduce dall’esperienza come allenatore in seconda al Santarcangelo.