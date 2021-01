Esclusiva: Reggina, via libera Genoa per Micovschi e Brlek

Due rinforzi in arrivo. Come già anticipato, c’è il via libera del Genoa per il trasferimento alla Reggina dell’esterno Micovschi e del centrocampista Brlek. Siamo agli ultimi dettagli, la Reggina conta di mettere i due giocatori a disposizione di Baroni per la ripresa dell’attività fissata per giorno 9.

Su Vasic ci sono sempre forti i maltesi dell’Hamrun, anche se nelle ultime ore ha fatto un sondaggio l’Akropolis, il suo vecchio club svedese. E’ fatta per il ritorno dell’esterno Peli, di proprietà dell’Atalanta, al Como.

