Esclusiva: Reggina, tutto su Adjapong e Di Carmine. Il Crotone insiste per Falcone

La Reggina vuole chiudere subito altri due colpi. E confermiamo le priorità: Adjapong per la fascia destra, Di Carmine per l’attacco. I lavori con il Sassuolo per Adjapong sono a buonissimo punto, trattativa avviata e molto ben impostata. Capitolo attaccante: abbiamo più volte ribadito come Asencio non fosse un’operazione addirittura “fatta”, peggio per chi ha fatto copia-incolla, rilanciando con enfasi notizie non vere. Infatti, Asencio sta decidendo di andare all’Alcorcon, Serie B spagnola. Il vero obiettivo è Di Carmine, il pressing è totale: vi abbiamo anticipato sia la pista a sorpresa che l’offerta di un triennale di spessore (da circa 500 mila euro a stagione). Di Carmine presto deciderà, per ora si allena con il Verona, ha un contratto in scadenza. E la Reggina non vuole considerare soluzioni alternative, almeno fino a quando ci sarà la speranza di prendere l’ex Perugia. E la speranza c’è. Molto attivo anche il Crotone: vi abbiamo detto di Ferrarini e Visentin, si aspetta il via libera per l’attaccante Musiolik, Bruno Alves era un… colpo di sole estivo. Probabile che arrivi un portiere: è stato proposto Nikita Contini dal Napoli che convince ma non completamente; l’obiettivo è Wladimiro Falcone, tornato alla Samp dalla proficua esperienza con il Cosenza.

Foto: Instagram personale Di Carmine