Esclusiva: Reggina, tre nomi per la difesa. E Menez…

La Reggina ha ormai impostato tre operazione che ha intenzione di chiudere nei prossimi giorni: si tratta dell’esterno sinistro Giraudo della Vis Pesaro, del centrocampista Pezzella di proprietà della Roma. ora in prestito al Siena, e dell’esterno offensivo Orozco, quest’ultimo in prestito dal Lanus. Ora la Reggina cerca un difensore centrale giovane e sta valutando tre nomi: Giorgio Altare, classe 1998, cresciuto nel Milan ma ora a Cagliari; Dan Dierckx, belga classe 2003 del Parma; Luca Coccolo, classe 1998, di proprietà della Juve e ora in prestito a Ferrara.

Aggiornamento su Menez: anche lui coinvolto nel Covid di questi giorni, si valuta una possibilità a Dubai non semplice e che soltanto in caso di esito positivo potrebbe portare alla risoluzione del contratto.

Foto: Logo Reggina