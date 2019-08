La Reggina non si ferma e cerca un difensore centrale. Trattativa in corso con la Viterbese per il bulgaro Zhivko Atanasov che ha il contratto in scadenza. La Reggina spera di chiudere, in caso di non accordo ci sono altre due piste, quelle che portano allo svincolato Cernuto e a Blondett della Casertana.