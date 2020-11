Esclusiva: Reggina, trattativa in stato avanzato per Cabaye. E spera di averlo già a dicembre

Sette punti in sei partite: evidentemente non è il bottino che la Reggina sperava di ottenere, ma ci sono stati tanti contrattempi, è forte la voglia di lasciarsi questo momento alle spalle. Ma intanto il club sta lavorando sul mercato e ha una trattativa in stato avanzato con Yohan Cabaye, centrocampista francese svincolato classe 1986. Inutile dire che si tratterebbe di un grande colpo che la Reggina vuole perfezionare nei prossimi giorni.

Si ragiona su un contratto biennale, Cabaye ha altre proposte ma gli piacerebbe molto un’esperienza in Italia. La sua carriera è prestigiosa: Lille, Newcastle, Paris Saint-Germain, Crystal Palace, Al-Nasr e Saint’Etienne (si è svincolato lo scorso luglio).

Nel 2018 era stato vicino alla Lazio, ora la Reggina stringe i tempi. In questo momento il club amaranto non ha posti in lista, ma lavorerà in tal senso. E intanto vuole raggiungere gli accordi definitivi in modo da convocare Cabaye a Reggio già a dicembre in modo da permettergli di entrare subito nella nuova realtà.