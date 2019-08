Esclusiva: Reggina, trattativa in corso per Tait del Sudtirol

Dopo aver preso Rubin per la fascia sinistra, la Reggina cerca uno specialista a destra. Il nome nuovo è quello di Fabian Tait, classe 1993, in forza al Sudtirol. Un prospetto che piace molto alla Reggina, è in corso la trattativa che il club calabrese vuole sbloccare. Tait ha un contratto in scadenza, il Sudtirol vuole un indennizzo, la Reggina insisterà.