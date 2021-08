La Reggina vuole ancora rafforzarsi. Aspetta il difensore Amione in prestito dal Verona (visite probabilmente lunedì non prima) e ha una trattativa in stato avanzato con l’Atalanta per il prestito del promettente trequartista Alessandro Cortinovis, classe 2001. Siamo molto vicini alla definizione.

Foto: Instagram Reggina