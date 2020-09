Esclusiva: Reggina tra Gravillon e Cionek. La situazione

La Reggina vuole prendere un difensore centrale forte. I nomi che vi abbiamo anticipato sono quelli di Cionek, svincolato, e di Gravillon (proprietà Inter) che vuole prima capire eventuali margini in Serie A (Genoa e non solo). La decisione è importante ai fini della lista, con Gravillon potrebbero restare sia Gasparetto che Bertoncini. Intanto, resta in uscita Marchi: vi avevamo parlato di Catania e Ravenna in volata, ora i romagnoli possono sorpassare.