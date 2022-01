Esclusiva: Reggina-Toscano ai titoli di coda. C’è anche l’idea Stellone

Mimmo Toscano e la Reggina sono ai titoli di coda. L’idea è quella di provvedere all’esonero già in giornata. Non è piaciuta la prestazione di Monza (zero tiri in porta, zero occasioni, soltanto contenimento), la seconda consecutiva. Per Toscano un punto in tre partite e la possibilità concreta che la sua esperienza con la Reggina finisca qui. Gli amaranto hanno Aglietti sotto contratto (se l’allenatore, artefice della serie negativa, non tornasse dovrebbe rinunciare a quanto gli spetta) e c’è anche un’idea Stellone da tenere in considerazione.

Foto: sito Reggina