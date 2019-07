Esclusiva: Reggina, sprint per Bertoncini, Bergamelli e Blondett

La Reggina è molto operativa sul mercato. Dopo aver completato l’affare Nicolò Bianchi, il club amaranto vuole prendere tre difensori: si tratta di Edoardo Blondett, centrale classe 1992 in scadenza di contratto nel 2020 con la Casertana, Daniele Bertoncini, classe 1991 in uscita da Piacenza, e Dario Bergamelli, classe ’87 della Ternana. Tre piste che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi e che la Reggina vuole portare fino in fondo. Dalle prossime ore si entra nel vivo.