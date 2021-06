Esclusiva: Reggina, sorpresa Turati per la porta

Svolta a sorpresa per la porta. La Reggina è a un passo da Stefano Turati, classe 2001, siamo in stato avanzato. E arriverà un altro portiere tra Vigorito e Micai. I discorsi per Turati sono stati approfonditi durante il summit di ieri con il Sassuolo per il trasferimento dell’attaccante Federico Ricci agli amaranto. Turati balzò agli onori della cronaca il 1 dicembre 2019 quando esordi in casa della Juve per gli infortuni di Consigli e Pegolo e fu il grande protagonista del pareggio (2-2) con patate straordinarie. A fine partita ricevette i complimenti di Buffon, mentre il suo allenatore De Zerbi commentò così: “E’ bravo e matto, per questo motivo ero tranquillo”. Ora la svolta Reggina è a un passo.

FOTO: Logo Reggina