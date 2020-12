Esclusiva: Reggina, sempre più Baroni. I dettagli

Marco Baroni sempre più in pole per la panchina della Reggina. Confermato quanto anticipato ieri sera con l’allenatore del Benevento in chiaro vantaggio sugli altri candidati, a partire da Rastelli. Tra pococi sarà un nuovo contatto telefonico per gli ultimi dettagli: pronto un contratto fine a giugno con base fissa e premi più opzione per una o anche due stagioni. Su questi dettagli si troveranno le intese definitive, in tao caso Baroni potrebbe essere entro stasera a Reggio per una una avventura in Serie B. Dopo l’inevitabile decisione dell’esonero di Toscano, la Reggina (momentaneamente affidata a Falsini, tecnico della Primavera) ha subito scartato i sogni impossibili (Nicola in testa) o le situazioni complicate (Stramaccioni) andando alla ricerca di una pista concreta. Baroni ha subito distaccato Stellone, guadagnando poi un certo vantaggio su Rastelli come raccontato nella serata di ieri. Ora le intese definitive, in modo di permettere a Baroni di essere a Reggio entro stasera.

Foto: sito ufficiale Benevento