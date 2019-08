Esclusiva: Reggina scatenata, con Zambelli c’è Rubin

La Reggina vuole due terzini, non soltanto Marco Zambelli. Nel mirino c’è un altro svincolato, guardacaso un altro ex Foggia: si tratta di Matteo Rubin, classe 1987, specialista della fascia sinistra. Con Rubin la trattativa può chiudersi già nelle prossime ore, con Zambelli i discorsi sono stati avviati, anche in questo caso la Reggina lavora per chiudere. Un altro doppio colpo per alzare la qualità della squadra di Mimmo Toscano.

Foto: Sito Reggina