Esclusiva: Reggina, piace anche Tribuzzi. E c’è il Cosenza

La Reggina sta correndo contro il tempo per consegnare rinforzi di qualità a Pippo Inzaghi. Accordo con il Frosinone per l’esterno Luigi Canotto, notizia circolata con forza già ieri, ora non ci sono più dubbi. Ma è possibile l’arrivo di un altro arrivo dal Frosinone: si tratta di Alessio Tribuzzi, esterno offensivo classe 1998. Piace a Inzaghi, ha un contratto non lungo, c’è anche il Cosenza ma la Reggina si è già mossa.

Foto: Instagram Tribuzzi