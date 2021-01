Esclusiva: Reggina, ok allo scambio Crimi-Marcucci. Edera vicino, pressing per Okwonkwo

La Reggina, molto attiva, sta lavorando per regalare altri rinforzi a Marco Baroni. Come anticipato, va in porto lo scambio di centrocampisti con la Virtus Entella: Crimi sarà amaranto, Marcucci si metterà a disposizione di Vivarini in Liguria. Probabile svolta a sorpresa per Edera: la Reggina conta di avere una risposta positiva entro stasera, c’è il sì del Torino, la Cremonese non ha più affondato e bisogna aspettare.

Pressing per Okwonkwo con il via libera del Bologna, si aspetta il placet definitivo del diretto interessato. La Reggina non aspetta più Iemmello, non avrebbe senso, ora il Frosinone (che aveva già fatto una proposta) può spuntarla sulle altre candidate.

Foto: Logo Reggina