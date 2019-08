Esclusiva: Reggina, non solo Rolando. Arriva anche Garufo

Non solo Rolando per la fascia destra, colpo importante, con relativa cessione di Kirwan alla Reggiana. La Reggina ha ormai chiuso un altro affare, l’alternativa a Rolando sarà Desiderio Garufo, svincolato classe 1987, che Toscano conosce bene per averlo avuto a Novara. Accordo raggiunto, contratto di un anno, la Reggina sempre più attiva sul mercato.