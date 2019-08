La Reggina si appresta ad abbracciare un nuovo difensore. E’ ormai in dirittura la trattativa per Edoardo Blondett, centrale classe ’92, una pista che vi avevamo raccontato in tempi non sospetti. Blondett ha battuto la concorrenza di Atanasov e Cernuto, presto sarà un nuovo rinforzo della Reggina.